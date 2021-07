Bayern Monaco, Heiner vota Lewandowski: “Da Pallone d’Oro. Rimane prossime 2 stagioni”

Parla il presidente dei bavaresi

Redazione ITASportPress

Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer ha commentato ai microfoni di Goal e Spox i temi caldi dell'ambiente bavarese. In modo particolare le aspettative per la prossima stagione e le situazioni contrattuali e non solo di alcuni giocatori. In modo particolare di Robert Lewandowski, bomber polacco ogni tanto accostato ad alcuni rumors di mercato.

OBIETTIVI - "Prima di tutto, va detto che abbiamo sempre grandi obiettivi al Bayern. Abbiamo vinto la Champions League l'anno scorso (2019-20 ndr) e siamo diventati campioni per la nona volta consecutiva. Per fare questo ha bisogno dei migliori giocatori", ha detto Heiner.

LEWANDOWSKI - Se si parla di migliori calciatori, non si può non entrare nello specifico e parlare di Robert Lewandowski: "Lui è il miglior attaccante del mondo. Siamo molto felici di averlo nella nostra squadra. Il suo contratto dura altri due anni e giocherà sicuramente per noi Resterà sicuramente con noi per le prossime due stagioni". E ancora sul polacco: "Pallone d'Oro? Lo merita. Non è stato eccezionale solo nell'ultima stagione, ma anche negli anni precedenti. Recentemente è stato nominato miglior giocatore del mondo dalla FIFA, ha battuto il record di gol di Gerd Müller in Bundesliga ed è stato nominato Calciatore europeo dell'anno. Ecco perché è sicuramente uno dei miei preferiti al Pallone d'Oro".

GLI ALTRI - Ma il Bayern Monaco può vantare una grande rosa di giocatori fortissimi: "Sané e Hernandez sono ottimi giocatori, quindi hanno un prezzo. Lo stesso vale per Goretzka o Kimmich, motivo per cui naturalmente vogliono essere pagati di conseguenza. Con loro siamo in buoni e costruttivi colloqui per il rinnovo e siamo certi che nella prossima stagione e negli anni a seguire ci sarà una squadra in grado di vincere tutte le competizioni". Nello specifico su Goretzka e Kimmich: "Speriamo di sistemare tutto nelle prossime settimane".