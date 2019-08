Bayern Monaco, Hernandez: “Mi sto riprendendo passo dopo passo, sto sempre meglio”

Lucas Hernandez sta recuperando dal lungo infortunio. Il giocatore era arrivato in stampelle ad aprile a Monaco di Baviera per prendere confidenza con l’ambiente, anche se il trasferimento record dall’Atletico Madrid al Bayern Monaco è divenuto ufficiale solo in estate per una cifra incredibile di 80 milioni di euro. “Mi sento bene, non posso lamentarmi, sono in buona forma fisica – ha detto il 23enne di nazionalità francese dopo i primi minuti disputati in amichevole contro il Rottach-Egern -. Passo dopo passo, sto riprendendomi dall’infortunio. Mi avvicino sempre più al 100%”. In attesa del campionato, l’allenatore croato Niko Kovac ha deciso di farlo partire in panchina per il match di domani contro il Cottbus in DFB-Pokal. Inutile correre rischi ora che ha quasi recuperato la condizione del tutto.