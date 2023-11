Bayern Monaco, i tifosi contro l’UEFA: “Idioti che sfruttano il calcio”

Nel corso della partita di Champions League vinta dal Bayern Monaco contro il Galatasaray, è saltata agli occhi di tutti la forte protesta di una delle curve dei gruppi organizzati del club tedesco all'indirizzo della società e dell' UEFA . In particolare, ai tifosi del Bayern Monaco non è andata giù la scelta di giocare in casa con la divisa da trasferta. Un fattore puramente naturale al giorno d'oggi nel calcio e che si radica su ovvie ragioni di marketing, a cui però il tifo organizzato del Bayern Monaco non vuole andare incontro: "I colori del club sono inviolabili" - la forte presa di posizione della tifoseria bavarese.

Inoltre - come riferito dal quotidiano spagnolo AS - i tifosi del club tedesco hanno esposto un altro cartello di protesta contro la ristrutturazione che la UEFA vuole attuare per le prossime edizioni della Champions League, aumentando il numero di squadre coinvolte e riformattando in parte la struttura della competizione più prestigiosa per club in Europa. "Il 95% di noi tifosi ama il calcio, il 5% sono degli idioti che sfruttano il calcio. Stop alle riforme della UEFA Champions League e alla plutocrazia della European Club Association. F****** l'UEFA."