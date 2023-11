Bayern Monaco, il ds Cristoph Freund annuncia le prossime mosse sul mercato

Intervistato dal quotidiano tedesco "Bild", il direttore sportivo del Bayern Monaco, Cristoph Freund, ha analizzato le possibili mosse del club bavarese sull'imminente sessione di calciomercato, svelando i vari ruoli che cerca sul mercato per rinforzare la rosa del Bayern Monaco a disposizione dell'allenatore Thomas Tuchel. "Stiamo valutando le possibilità, ma le sessioni invernali non sono mai semplici da affrontare" - spiega Christoph Freund.

Dopo aver spiegato le difficoltà che possono essere riscontrate durante un mercato, il direttore sportivo svela anche cosa cerca il Bayern Monaco e quali saranno le sue prossime mosse: "Stiamo comunque discutendo delle varie opzioni, perché abbiamo obiettivi ambiziosi sia in campionato che in Champions League. Se riuscissimo a prendere un terzino destro potremmo liberare Laimer per il centrocampo. Non voglio dare certezze, ma ci stiamo concentrando su un difensore centrale, un terzino destro e un centrocampista centrale" - ha concluso il direttore sportivo del Bayern Monaco, annunciando dunque la volontà di muoversi sul mercato alla ricerca dei giusti rinforzi per provare a sognare la vittoria della Champions League e, in Bundesliga, scavalcare il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, momentaneamente la squadra capolista del massimo campionato tedesco.