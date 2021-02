Bayern Monaco, il Mondiale per club inizia con… 9 ore di ritardo del volo per il Qatar

Non inizia nel migliore dei modi il Mondiale per club del Bayern Monaco che nelle prossime giornate sarà impegnato nei match per aggiudicarsi l’ennesimo trofeo di questo ultimo anno davvero ricco di successi. Eppure, le premesse non sono troppo buone. Infatti, come sottolineato dalla stessa società, il volo che doveva portare Lewandowski e compagni in Qatar ha subito un ritardo di ben 9 ore. Una notte intera prima di poter viaggiare serenamente.

Odissea Bayern Monaco: 9 ore di ritardo per il volo

I vincitori dell’ultima Champions e rappresentanti dell’Europa faranno il loro debutto nel torneo lunedì, partendo direttamente dalla semifinale contro gli egiziani dell’Al-Ahly. Dopo la sfida in campionato giocata ieri sera, i tedeschi sarebbero dovuto immediatamente partire per Qatar. Peccato che il decollo, inizialmente previsto per le 23.30 abbia avuto… una notte di ritardo.

Come testimoniato anche dai vari comunicati e note del Bayern Monaco, i tedeschi sono potuti partire solo alle 9 del mattino a causa di ritardi nelle autorizzazioni. La squadra ha ricevuto lo stop per il decollo da Berlino a Doha e, ulteriore beffa, ha dovuto anche attendere il cambio di equipaggio con scalo a Monaco.

“Dopo che il permesso di decollo da Berlino venerdì sera è stato negato, la partenza dell’FC Bayern per la Coppa del Mondo per club FIFA dopo la partita di Bundesliga con l’Hertha è stata ritardata di oltre sette ore”. aveva scritto inizialmente il Bayern Monaco su una nota. Un ritardo che è ulteriormente aumentato: “Invece di decollare poco prima della mezzanotte come inizialmente previsto, l’aereo con a bordo la squadra non è stato autorizzato a decollare fino alle 7 del mattino. A causa del ritardo è stato necessario cambiare l’equipaggio e l’aereo ha dovuto fare scalo a Monaco. Da lì, l’aereo è decollato per Doha alle 9.15“.