Bayern Monaco, il presidente: “Addio Musiala? Lo vogliamo con noi a lungo”

MERCATO: Ormai un trascinatore del Bayern Monaco, Jamal Musiala è entrato nel mirino di diversi top club europei per la prossima estate. Tutti gli occhi sono sulla stella classe 2003, con quest'ultimi pronti a sborsare cifre fuori da ogni logica pur di aggiudicarselo. Ma prima, ci sarà da fare i conti col Bayern. "Con noi ha un contratto fino al 2026 e, sinceramente, siamo tranquilli da questo punto di vista. Jamal sa quello che ha al Bayern Monaco e sa che qui ha tutte le porte aperte. Sarei estremamente contento se restasse con noi a lungo, per molto tempo, ma non abbiamo fretta. C'è tempo per discuterne e ora è ancora presto". Poche parole ma concise. Perché il Bayern ha tra le mani uno dei talenti di maggiore prospettiva del prossimo futuro e non vuole farselo sfuggire.