Bayern Monaco in Champions, da Coman a… Coman: “Segnare mi ha ricordato il gol in finale…”

La Champions League riporta a galla molti ricordi e in questo caso decisamente positivi. Il Bayern Monaco è ripartito da dove aveva concluso: una vittoria. Solamente pochi mesi fa i tedeschi avevano trionfato contro il Psg nella finalissima di Coppa e nella notte hanno ripreso ancora con un successo, questa volta rotondo per 4-0 contro l’Atletico Madrid. Protagonista all’epoca e autore di una doppietta ad oggi, Kinglsey Coman si è ripreso la scena per i bavaresi e intervistato dal sito ufficiale del club ha ammesso di aver rivissuto quei momenti magici che lo hanno portato a decidere l’ultimo atto della passata annata di Coppa.

Coman: “Segnare mi ha ricordato il gol in finale…”

“Abbiamo giocato bene e personalmente ho segnato due gol, quindi sono molto felice”, ha esordito Coman. “Devo dire la verità. Fare gol mi ha fatto pensare alla rete in finale di Champions League che ancora ogni tanto ricordo. Però adesso dobbiamo essere concentrati sulla nuova stagione e vogliamo continuare a vincere. Abbiamo un’ottima squadra, abbiamo giocato alla grande. Spero che tutto continui con lo stesso spirito”.