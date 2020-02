Bayern Monaco indeciso su Coutinho, la Juventus ci pensa

Tiene ancora banco la questione legata al futuro di Philippe Coutinho. Il talento brasiliano di proprietà del Barcellona è in prestito al Bayern Monaco, ma a fine stagione i bavaresi potrebbero anche decidere di non riscattarlo. Per evitare questa soluzione il Barcellona a gennaio aveva abbassato la richiesta economica di 30 milioni per favorire così il riscatto da parte del Bayern.

FUTURO BIANCONERO – Se il club di Rummenigge dovesse decidere di non sborsare 90 milioni ecco che la Juventus è pronta a cogliere l’occasione. Un trequartista di livello potrebbe servire eccome e in estate Coutinho era già stato accostato alla Juventus prima della firma con il Bayern.

I risultati del club tedesco in campionato e in Champions saranno fattori determinanti per la scelta finale. Intanto i bianconeri rimangono alla finestra.