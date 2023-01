Bayern, tensioni tra giocatori e tecnico: cos’è successo

Ecco infatti che alcuni giocatori avrebbero snobbato Nagelsmann, l'allenatore 35enne, lasciando l'appuntamento prima del suo arrivo. Alla base della decisione ci sarebbe infatti lo scarso rapporto con il tecnico tedesco. Vicenda da monitorare dunque in casa Bayern Monaco. I recenti risultati hanno creato qualche preoccupazione interna di troppo, dovrà essere bravo il giovane allenatore dei bavaresi a riprendere in mano la situazione. Pare che il club tedesco abbia messo in preallarme Zinedine Zidane qualora la situazione precipitasse in campionato. Per Nagelsmann probabilmente sarà decisiva la Champions League e la sfida contro il Psg, guarda caso lo stesso avversario che determinò l'esonero di Carlo Ancelotti. Il tecnico tedesco trema.