Bayern Monaco k.o. in Coppa, Salihamidzic: “Scioccato, è inspiegabile”

Il commento del direttore sportivo dopo il 5-0 subito dal Borussia Monchengladbach

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, non ha fatto giri di parole per spiegare l'umiliante uscita di scena dei bavaresi dalla DFB-Pokal. I tedeschi sono stati sconfitti pesantemente per 5-0 dal Borussia Monchengladbach e ai microfoni di Sky, il ds ha dichiarato: "Non ho mai visto una cosa del genere, nemmeno quando giocavo. Sono scioccato ed è per me inspiegabile".