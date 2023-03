Bayern Monaco k.o., Salihamidzic infuriato: “Poche volte ho visto qualcosa di simile”

Il direttore sportivo dei bavaresi dopo il k.o. in campionato.

La sconfitta contro il Bayer Leverkusen e la vetta della classifica persa in favore del Borussia Dortmund hanno generato grande tensione in casa Bayern Monaco . Dure, le parole del direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic .

Il dirigente, come riportato da DAZN, in seguito alla sconfitta subita non le ha certo mandate e adire: "Poche volte ho visto qualcosa di simile... Ci siamo smarriti", ha detto il ds. "Siamo stati travolti da una squadra che ha dovuto giocare, e vincere, una partita giovedì. Siamo stati inferiori, sotto ogni aspetto", ha detto Salihamidzic tra rabbia e forte amarezza.