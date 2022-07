Bayern Monaco, Kahn chiude ancora a CR7: “Nessun altro acquisto in attacco”

Non ci saranno altri acquisti nel pacchetto avanzato del club tedesco.

Redazione ITASportPress

Intervenuto ai microfoni della Bild dopo la vittoria contro il Lipsia in Supercoppa di Germania, il CEO del BayernMonaco, Oliver Kahn, ha spiegato la strategia di mercato dei bavaresi sottolineando anche come non ci saranno altri colpi in attacco in chiave mercato. Si tratta dunque dell'ennesima chiusura alla possibilità di vedere Cristiano Ronaldo vestire la maglia del club di Bundelisga dopo la partenza di Lewandowski al Barcellona.

DECISO - "Non compreremo attaccanti, su questo non si discute", ha detto in modo molto netto Kahn. "Si è visto quante opportunità abbiamo avuto in attacco e quante formazioni diverse abbiamo potuto mettere in campo. Si vede quanto possiamo essere sorprendenti e quanti bravi calciatori abbiamo nel reparto avanzato. Abbiamo inoltre ancora diverse opzioni nella squadra attuale: c’è Zirkzee, abbiamo Choupo-Moting ma anche il giovane Mathys Tel che si sta allenando incredibilmente bene al momento".

Insomma, idee chiare per il Bayern Monaco che non investirà in attacco potendo già contare, oltre ai giocatori citati dal CEO anche su Muller, Gnabry e il nuovo acquisto Mané.