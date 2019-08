Bayern Monaco, Kahn: “Orgoglioso della nomina a presidente. Sono legato al club”

Come annunciato in mattina, affiancherà Rummenigge nel Consiglio d’Amministrazione e diverrà presidente del Bayern Monaco, al posto di Uli Hoeness, dal 2022, l’ex portiere Oliver Kahn, che difese i pali della parta bavarese dal 1994 al 2008. La storica bandiera ha commentato la nomina al sito ufficiale: “È un grande onore prendere parte al CdA di questo club e successivamente alla presidenza del consiglio stesso. Ringrazio i consiglieri e il presidente Hoeness per questa fiducia. Sono profondamente legato al Bayern, che ha plasmato la mia vita. In futuro vorrei ulteriormente sviluppare i princìpi fondamentali della società insieme ai colleghi del CdA, del consiglio di vigilanza e a tutti i dipendenti”. È stato anche pilastro della Germania, con 86 presenze, di cui 49 da capitano.