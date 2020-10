Bayern Monaco, Kimmich match winner ‘scontento’: “Vinto per mentalità, non per il bel gioco…”

Un altro trofeo alzato al cielo. Il Bayern Monaco non si ferma e nella notte conquista la Supercoppa di Germania battendo i rivali del Borussia Dortmund. Un 3-2 arrivato grazie al gol di Kimmich che, però, nel post gara non è sembrato troppo soddisfato di come i suoi siano giunti al successo.

Kimmich: “Non abbiamo giocato bene”

“Abbiamo vinto e abbiamo preso anche questo trofeo. Sì, è bello e siamo contenti. Abbiamo lottato per vincere ma non abbiamo mostrato il nostro bel gioco”, ha detto Kimmich ai canali ufficiali bavaresi. “Tutti hanno visto come abbiamo vinto. Abbiamo una forte mentalità che ci ha permesso di trionfare, non certo abbiamo vinto per il gioco che abbiamo messo in campo. La nostra forza mentale ha deciso la gara. Non siamo entrati bene nel match eppure ci siamo trovati sopra 2-0. Poi, però, abbiamo subito due gol per nostri errori in fase di impostazione del gioco. Questo non deve accadere”.