Bayern Monaco, Kimmich tornerà in campo a gennaio

Il centrocampista salterà la partita casalinga del Bayern contro l'FSV Mainz 05 di sabato, la trasferta di Stoccarda il 14 dicembre e l'ultima partita dell'anno contro il Wolfsburg all'Allianz Arena il 17 dicembre.

Dopo essersi rifiutato di vaccinarsi e poi essersi ammalato di Covid, il centrocampista tedesco del Bayern Monaco, Joshua Kimmich, tornerà a disposizione di Nagelsmann, il 7 gennaio dopo la pausa invernale, per la sfida contro il Borussia Monchengladbach. Il giocatore salterà quindi la partita contro il Mainz di giorno 11 dicembre, quella contro lo Stoccarda del 14 dicembre e l'ultima partita dell'anno del 17 dicembre contro il Wolfsburg all'Allianz Arena. Sul sito ufficiale del Bayern Monaco, Kimmich ha inoltre rivelato: "Sono felice che il mio autoisolamento causato dal Coronavirus sia terminato. Sto meglio ma non sono ancora in grado di allenarmi a pieno per via di una leggera infiltrazione ai polmoni. Farò un po' di allenamento riabilitativo per poi tornare al 100%".