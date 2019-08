Bayern Monaco, Kovac: “Arriva Perisic? Non so, ma qualcuno sicuramente prenderemo”

Sembra ormai prossimo al passaggio al Bayern Monaco l’esterno offensivo dell’Inter Ivan Perisic, che recentemente è stato “scartato” da mister Antonio Conte. Il suo connazionale Niko Kovac, allenatore dei bavaresi, ha parlato di tale operazione e in generale del mercato del club tedesco in una conferenza stampa: “Non sono molto informato, non so chi abbia detto cosa. Di sicuro prima di acquistare giocatori dobbiamo pensare bene a ciò di cui abbiamo bisogno e la decisione deve essere condivisa da ogni componente. La stessa cosa vale per i giocatori in uscita. Di nomi non ne faccio, i dirigenti sono al lavoro e quindi posso al massimo dire che qualcuno sicuramente prenderemo prima del 2 settembre”. Qualche giorno da Robert Lewandowski, capitano del Bayern, aveva chiesto rinforzi alla dirigenza.