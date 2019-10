Bayern Monaco, Kovac e il paragone col Liverpool: “Non puoi andare a 200 all’ora se la tua macchina fa solo 100..”

Dopo aver sconfitto per 2-1 l’Union Berlino in campionato, il Bayern Monaco si prepara a scendere in campo per la Coppa di Germania. A margine della gara, come riporta Goal, il tecnico dei bavaresi Niko Kovac ha parlato dei suoi calciatori ed in generale dello stile di gioco della sua squadra confrontandolo col Liverpool, vincitore nell’ultimo turno di Premier League con lo stesso risultato dei tedeschi ma decisamente in maniera diversa.

PASSO DIVERSO – Gli inglesi allenati da Klopp hanno ribaltato con un secondo tempo incredibile il punteggio nella gara contro il Tottenham, un successo che ha impressionato Kovac che non ha trattenuto alcune affermazioni che stanno facendo discutere: “Il Bayern Monaco come il Liverpool? Quello che hanno fatto i Reds contro il Tottenham ha dimostrato che sono meritatamente i campioni d’Europa ma anche che hanno dei calciatori capaci di fare un determinato gioco”, ha detto il tecnico. “Noi dobbiamo giocare con le caratteristiche dei nostri giocatori. Non puoi pretendere di andare a 200 all’ora se la tua macchina arriva al massimo a 100. Noi abbiamo queste risorse e dobbiamo trovare il giusto mix per fare bene”.