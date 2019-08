Bayern Monaco, Kovac: “È un dato di fatto che abbiamo bisogno di qualcosa in più…”

L’acquisto di Ivan Perisic dall’Inter non basta, il Bayern Monaco cerca nuovi colpi negli ultimi giorni di mercato per cercare di migliorarsi in vista della nuova stagione. Sembrava quasi fatta per Leroy Sané del Manchester City, ma l’infortunio ha complicato un po’ tutto, però con o senza di lui sarebbero comunque arrivati altri grandi giocatori. Le ultime indiscrezioni parlano di un interessamento forte per l’altro croato Mario Mandzukic, 33enne in uscita dalla Juventus. L’allenatore Niko Kovac, suo connazionale, spinge per averlo, e nella conferenza stampa di presentazione di Perisic ammette: “È un dato di fatto che abbiamo bisogno di qualcosa di più, di elementi importanti che ci aiutino a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Sulla scia di quanto dichiarato dal capitano Lewandowski qualche settimana fa.