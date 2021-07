Bayern Monaco, la nuova maglia per la stagione 2021-22: “5 stelle per sempre”

Presentata la divisa casalinga per la prossima annata

Il Bayern Monaco si appresta ad iniziare la stagione 2021-22 e lo farà, ovviamente, con una nuova maglia. Il club tedesco ha pubblicato le foto del nuovo set di maglie casalinghe con cui la squadra giocherà nella prossima annata. Le t-shirt sono state realizzate in un colore rosso scuro con strisce più chiare sul busto. Ma il dettaglio più importante è la quinta stella che è apparsa sopra lo stemma della squadra tedesca per la vittoria dell'ennesima Bundesliga. Lo sponsor tecnico, come negli ultimi anni, è sempre Adidas.