Bayern Monaco, l’ammissione di Neuer: “Mai sottovalutare gli avversari. In Coppa…”

Il portiere dei tedeschi conferma che forse la squadra ha sottovalutato certe sfide in questa annata

La stagione del Bayern Monaco non è andata come ci si poteva attendere. Il titolo di campione di Germania è arrivato quasi fosse una formalità, ma in Coppa, sia in ambito tedesco che, soprattutto, in Champions League, le cose non si sono concluse come ci si aspettava.

IN COPPA - "Nelle gare di coppa siamo mancati proprio nella fase più importante", ha detto il portiere dei tedeschi. "Purtroppo è un dato di fatto, dobbiamo fare meglio. Come Bayern Monaco non possiamo mai essere convinti che passeremo al turno successivo a prescindere. Non lo si può dare per scontato. Dobbiamo prendere sul serio ogni avversario e dobbiamo portare questo insegnamento nella prossima stagione". Dichiarazioni, quelle di Neuer che sembrano essere un mea culpa per come certe partite siano state affrontate dal club bavarese che prima in Coppa di Germania e poi in Champions League si è fatto eliminare dal Borussia Mönchengladbach e Villarreal.