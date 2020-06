Bayern Monaco, l’arma in più per la Coppa di Germania è… la maglia della prossima stagione

Il Bayern Monaco si appresta a tornare in campo, questa volta non per il campionato, bensì per la Coppa di Germania. I tedeschi saranno impegnati nella semifinale del torneo questa sera contro l’Eintracht Francoforte e avranno una spinta in più: quella della nuova maglia.

Come annunciato dalla stessa società tedesca attraverso i canali social su Twitter, Lewandowski e compagni scenderanno in campo con la divisa che verrà utilizzata nella prossima stagione. Nella maglia, come si vede dalle immagini, ricompare il bianco, nei bordi del colletto e delle maniche. E sono bianche anche le famigerate tre strisce dello sponsor tecnico Adidas, posizionate sui fianchi. L’arma segreta del club è la nuova maglia, tanto che il Bayern Monaco scrive: “La nuova maglia per la finale”.