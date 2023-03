Bayern Monaco, l’esonero di Nagelsmann dopo sfuriata pubblica di Mané

Il Bayern Monaco ha cambiato allenatore a sorpresa. Dopo l'esonero di Nagelsmann è arrivato Thomas Tuchel. Eppure, i rumors sulle motivazioni dell'addio dell'ex mister continuano a prendersi la scena, specie in Germania.

La Bild, ripresa da diversi media di tutta Europa tra cui anche Mundo Deportivo , ha spiegato un retroscena che potrebbe essere stato decisivo per l'addio del giovane allenatore.

Da quanto si apprende, uno sfogo pubblico di Sadio Mané avrebbe messo in evidenza una mancanza di leadership del tecnico verso la squadra. Il senegalese si sarebbe lamentato pubblicamente del poco spazio avuto in Champions League contro il Psg, con soli 8 minuti nel match di ritorno.

Non solo. A seguito delle parole dell'attaccante, Nagelsmann avrebbe confermato di non saper gestire pienamente la situazione schierando poi Mané titolare nelle due gare successive contro Bayer Leverkusen e Augsburg quasi a volersi "far perdonare" dal giocatore.