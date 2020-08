Bayern Monaco, Lewandowski: “Klopp il migliore, mentre Guardiola…”

Due allenatori vincenti, ma in modo diverso. Pep Guardiola e Jurgen Klopp hanno avuto entrambi la fortuna di allenare uno dei migliori centravanti degli ultimi anni, Robert Lewandowski, che in un’intervista rilasciata a ESPN ha parlato di entrambi i tecnici.

IL MIGLIORE

Le parole del’attaccante polacco sui due allenatori: “Il mio allenatore preferito è Jurgen Klopp, mentre al secondo posto c’è Josep Guardiola. Klopp ha due facce. È così gentile con i giocatori, come se fosse il loro padre. Ma tutto cambia quando veste i panni di allenatore. Può dire di tutto, e non intendo niente di buono. Jurgen sa come parlare di cose cattive“.

GRANDE MOTIVATORE – “Klopp motiva fortemente i giocatori. Funziona perfettamente perché sa come toccare certe corde, capisce quando può fare pressione sul giocatore o, al contrario, quando deve alleggerirlo un po’. Jurgen fa il suo lavoro in maniera eccezionale. Allo stesso tempo è anche una brava persona”.