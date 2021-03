Bayern Monaco, l’ex Kohler: “Alaba lascia il club per soldi. Lo capisco. L’ho fatto anche io per andare alla Juventus…”

Tiene banco in casa Bayern Monaco il futuro di David Alaba che al termine della stagione dirà addio alla società tedesca. Una scelta comunicata anche di recente dal diretto interessato che, però, pare non aver ancora deciso la sua prossima destinazione. A fronte di alcune critiche ricevute, c’è chi, come Jurgen Kohler, ex calciatore del club di Monaco di Baviera, si è detto favorevole alla decisione del classe 1992.

Kohler: “Alaba lascia il Bayern per soldi. Lo capisco. Anche io…”

Parlando ai microfoni di Goal, Kohler ha commentato la decisione di Alaba di dire addio al Bayern Monaco: “Non penso che per lui sarà un passo indietro anche se il Bayern Monaco è uno dei migliori tre club del mondo. Credo che stia facendo questa scelta per una questione puramente economica. E penso sia comprensibile. Io lo capisco. Adesso ha 28 anni credo firmerà un contratto per 4-5 anni. Penso che chiunque farebbe così”.

E ancora: “Come calciatore professionista si hanno davvero pochi anni nei quali puoi avere un peso in determinate decisioni anche a livello contrattuale, quindi credo sia legittimo fare così da parte di Alaba. Si possono verificare degli infortuni anche gravi – vedi cosa è successo a Sule per esempio -. Lui (Alaba ndr) è rimasto ancora indenne per sua fortuna”.

“Anche io ho lasciato il Bayern per soldi. Quando sono andato alla Juventus. Certo, non l’avevo fatto solo per i soldi ma perché credevo potesse darmi qualcosa anche a livello di crescita. Fosse stato solo per i soldi sarebbe stato tutto diverso in ogni caso. Ripeto, comunque io capisco Alaba”.