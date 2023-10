Bayern Monaco, l’ex Nerlinger: “Van Gaal fece piangere i senatori”

Nelle ultime ore, tuttavia, a parlare di Van Gaal non esattamente in termini elogiativi è stato l’ex direttore sportivo del Bayern Monaco Christian Nerlinger, che in un’intervista rilasciata alla Bild ha svelato alcuni retroscena circa i metodi di lavoro usati da Van Gaal durante l’anno e mezzo passato alla guida del club tedesco, dal 2009 alla primavera 2011: "Van Gaal era molto severo nelle sue analisi. È sempre stato rispettoso e non offensivo, ma così dure che un paio di giocatori importanti sono arrivati a piangere” ha svelato Nerlinger, senza tuttavia fare i nomi dei giocatori.