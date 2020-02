Bayern Monaco, l’ex Scholl contro Kimmich: “È la Greta Thunberg del calcio tedesco…”

Destano scalpore alcune dichiarazioni rilasciate a Bayerischer Rundfunk da parte Mehmet Scholl, ex leggenda del calcio tedesco ed ex Bayern Monaco in riferimento al calciatore dei bavaresi Joshua Kimmich.

Il classe 1995 è stato paragonato a… Greta Thunberg per via delle sue continue dichiarazioni che, da un lato possono sembrare segno di personalità, ma dall’altro, evidentemente no.

PARAGONE – “Kimmich è la Greta Thunberg del calcio tedesco, ha sempre qualcosa da dire”, ha detto Scholl che poi ha spiegato. Kimmich è uno che pensa sempre di dover andare dove si soffre, la vedo difficile. Dopo tutte queste dichiarazioni e interviste, ho trovato il tutto un po’ troppo”. Ok, sta lavorando per diventare un leader, ma le sue gare sono solamente, nel complesso, decenti. Dove sta andando? Non è mica Schweinsteiger”. Insomma, per Scholl Kimmich deve occuparsi più di giocare piuttosto che di usare la sua pozione per parlare di altro…