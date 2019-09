Bayern Monaco, Lucas Hernandez: “Fu complicato lasciare l’Atletico, mi aveva dato tutto…”

Si sta ancora riprendendo, passo dopo passo, dall’infortunio che lo colse nella scorsa stagione all’Atletico Madrid Lucas Hernandez, oggi al Bayern Monaco. Si è trattato di uno dei trasferimenti più costosi per un difensore nella storia del calcio, ben 80 milioni di euro. Ecco le parole rilasciate dal terzino a L’Èquipe: “È stato complicato, non è stato facile andarmene, soprattutto perché ero infortunato e la stagione doveva ancora terminare – infatti, in stampelle, arrivò a Monaco già nel mese di aprile per completare il tutto -. Mi sarebbe piaciuto chiudere giocando fino alla fine con i Colchoneros, che mi hanno dato tutto fin da quand’ero piccolo. Sono consapevole di tutti gli sforzi fatti dal Bayern a livello finanziario, oggi si vive di cifre del genere, enormi, nel calcio. Ho lavorato come un matto e fatto il massimo per essere subito disponibile. Non voglio deludere i tifosi bavaresi, sono quasi al 100%”.