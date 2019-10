Bayern Monaco, Lucas Hernandez: “Non so nemmeno se mio padre è ancora vivo”

Il difensore Lucas Hernandez, ingaggiato in estate dal Bayern Monaco, si è aperto ai microfoni di Dazn, in Germania: “Non abbiamo mai capito perché mio padre se ne sia andato”. L’ex Altetico Madrid è figlio di Jean-François Hernandez, classe ’69, che da giocatore aveva vestito la maglia dei Colchoneros, oltre che quelle di Marsiglia e Rayo Vallecano (fra le altre). Quando Lucas e il fratello Theo, in forza al Milan, avevano 5-6 anni, Jean-François se ne è andato. “Non abbiamo più avuto sue notizie – ha detto il francese campione del mondo in Russia nel 2018 -, per me e mio fratello è stata un’infanzia dura, ma comunque bella”.

E ancora: “Non ho intenzione di cercarlo o contattarlo, se ne sarà andato sicuramente perché non ci voleva, e allora è meglio lasciar perdere. Non so proprio dove sia, cosa faccia e se sia ancora vivo”. Nel 2018 a Le Parisien aveva parlato della madre, a cui deve tutto: “L’unica che mi ha cresciuto, se sono quello che sono è grazie a lei”.