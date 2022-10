Bayern Monaco, l’umiltà di Mané: “Si può sempre migliorare e io ogni giorno…”

OGNI GIORNO - "Lavoro per la squadra, cerco di fare gol, fare assist e vincere le partite. Ma posso sempre migliorare in tutto", ha detto Mané. "Posso mostrare sempre di più. Io sono uno di quelli che lavorano e studiano tutti i giorni. Penso di poter ancora migliorare molto nel mio gioco, sia in difesa che in attacco. Come squadre siamo sulla strada giusta. Le ultime settimane sono state molto buone per noi. Ma dobbiamo continuare a lavorare ad alto livello e rimanere concentrati".