Bayern Monaco, maglie e felpe speciali per addio di Alaba, Martinez e Boateng

L'omaggio del club ai tre calciatori che saluteranno al termine della stagione

I tedeschi hanno voluto premiare l’operato dei tre campioni con un gesto molto bello. Sono state messe in vendita sullo store ufficiale dei bavaresi maglie e felpe con i numeri dei tre rispettivi calciatori. I tifosi potranno comprarle e avere un pezzo unico da collezione. Un'iniziativa che porterà dei guadagni al club, ma che resterà nei ricordi dei giocatori e dei fan in modo indelebile. Un gesto per augurare buona fortuna per il loro futuro.