Bayern Monaco, Mané: “Bundesliga sottovalutata”. Poi il retroscena su Cristiano Ronaldo

Il senegalese sulla nuova esperienza in Germania e non solo.

LIVELLO - "Ho seguito la Bundesliga dall'Inghilterra e quindi non sono rimasto sorpreso: la mia opinione è stata confermata. Sono sicuro che presto vedremo ancora più stelle della Premier League in Bundesliga", ha detto Mané a proposito della crescita del calcio tedesco. "Il campionato è molto equilibrato, basti guardare la lotta al vertice. Poi c'è l'atmosfera negli stadi: perché qualcuno dovrebbe dire di no alla Bundesliga? Lo dimostrano anche i recenti successi in Champions League".