Bayern Monaco, Mané torna a correre ma niente Psg

Non ci sono belle notizie per l' attaccante del Bayern Monaco Sadio Mané . Il senegalese salterà l'andata degli ottavi di finale di Champions League che i bavaresi dovranno giocare contro il Paris Saint-Germain.

Da capire se Mané potrà esserci, invece, per la partita di ritorno che si svolgerà, invece, l'8 marzo, data nella quale si spera abbia recuperato a tutti gli effetti. In queste ore proprio il Bayern ha pubblicato un filmato sui social che vede il giocatore di ritorno sul campo per una prima corsa. Staremo a vedere come si sviulupperà la situazione.