Bayern, multa salata per Neuer: quasi 2 milioni per l’infortunio

Il portiere ha probabilmente finito la stagione in anticipo

Giorni distensivi in casa Bayern Monaco. Una settimana dopo la clamorosa uscita di Manuel Neuer , che aveva messo in dubbio la sua permanenza nella formazione bavarese a causa della separazione con il preparatore dei portieri, ci sarebbe stato un chiarimento tra il numero uno e l'allenatore Julian Nagelsmann.

Come riporta Sport Bild, l'incontro è stato voluto dal club per porre fine alla "guerra" che si era generata nell'ultimo periodo. Lo stesso Bayern, però, avrebbe deciso di infliggere a Neuer una multa salatissima per l'infortunio sugli sci. L'estremo difensore si è infatti fratturato la gamba e resterà lontano dai campi probabilmente fino a fine stagione. Dallo stipendio dell'esperto portiere tedesco verranno quindi decurtati 1,6 milioni di euro.