Bayern Monaco, Mazraoui denunciato per le dichiarazioni pro Palestina

DENUNCIA: Tutto ha avuto inizio non molto tempo tempo fa, alla nuova esplosione del conflitto. In quell'occasione il difensore marocchino aveva condiviso sui social un commento pro Palestina: "Dio, aiuta i nostri fratelli palestinesi a raggiungere la vittoria". Ciò aveva scatenato le polemiche in Germania, che tutt'oggi non si sono placate. Queste le dichiarazioni di Beck: "Anche dopo le evasive verbali di Mazraoui, non ci può essere un semplice 'lo dimentichiamo'.La gestione di questa questione da parte del Bayern è stata davvero patetica. Senza senso. Spero che la giustizia renda i dirigenti del club consapevoli della dimensione dell'incidente". Il leader, in questo caso, si è rivolto alla decisione del club bavarese di sospendere il calciatore in un primo momento per poi reintegrarlo. Una gestione che, secondo quest'ultimo, non rispecchia la gravità del danno commesso.