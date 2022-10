Bayern Monaco, Muller e Kimmich positivi al Covid: niente Champions League

I due calciatori tedeschi positivi al Coronavirus: non ci saranno in settimana per la gara di Coppa.

Redazione ITASportPress

Doppio guaio in casa Bayern Monaco. Dopo la vittoria ritrovata in campionato contro il Bayer Leverkusen - 4-0 il punteggio finale - due big sono costretti a dare forfait per la prossima sfida. Si tratta di Thomas Muller e di Joshua Kimmich, entrambi risultati positivi agli ultimi controlli per il Covid.

I due calciatori, da sottolineare, avevano preso parte da titolari alla gara di Bundesliga giocata venerdì sera.

Come si legge in una nota del club bavarese, i due calciatori "sono risultati positivi al coronavirus questo sabato. Entrambi sono privi di sintomi e stanno bene. Kimmich e Muller - conclude la nota pubblicata sui profili social ufficiali del Bayern Monaco - sono in isolamento domestico".

Come anticipato, entrambi salteranno la prossima sfida di Champions League che martedì 4 ottobre vedrà il Bayern, primo nel Gruppo C davanti a Barcellona e Inter, affrontare in casa i cechi del Viktoria Plzen. Nagelsmann dovrà quindi pensare bene chi utilizzare per la gara in questione.