Bayern Monaco, Muller: “Paura per contagio coronavirus? No, siamo isolati e viviamo tra autobus, hotel e stadio…”

Intervistato da championat.com, Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato della trasferta che attende i bavaresi contro il Lokomotiv Mosca domani sera per la Champions League. Il centravanti della squardra di Flick ha commentato la situazione legata ai contagi da coronavirus ma anche i temi più caldi della gara.

Muller: tra coronavirus e i record del Bayern

“Giochiamo a calcio con piacere. Il nostro pensiero è vincere e fare gol. Gli attaccanti appena hanno la palla pensando ad andare in porta”, ha detto Muller sull’atteggiamento del Bayern Monaco. “Rispettiamo i nostri avversari e non pensiamo ai record. Vogliamo solo vincere. Abbiamo avuto una stagione meravigliosa in quella passata ma continuiamo a volere il massimo da noi”.

“La situazione legata al coronavirus? Il virus lascia un’impronta enorme nelle nostre vite. Ma dobbiamo continuare a vivere in questa sorta di bolla. Vediamo solo l’autobus, l’hotel e lo stadio. Siamo completamente isolati. Non credo che possiamo essere infettati”.