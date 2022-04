Bayern Monaco, Muller… per sempre. Hainer: “Chiuderà qui la carriera”

Il numero uno del club fiducioso sul rinnovo del tedesco

Il numero uno dei potenti tedeschi si è detto estremamente fiducioso delle trattative per il prolungamento di contratto della bandiera del Bayern auspicandosi anche di vederlo concludere la propria carriera nel club: "È capace di tutto ed è sempre importante dentro e fuori dal campo per noi", ha detto Hainer. "Sono fermamente convinto che Thomas Muller appartenga alla Baviera come la Frauenkirche appartenga a Monaco". "Thomas è un simbolo per la squadra e per questo sono convinto che finirà la sua carriera con noi".