Bayern Monaco, Muller: “Voglio rimanere un altro anno, anche oltre il 2024”

RINNOVO: I dubbi c'erano e forse ci sono ancora, soprattutto legati alla quantità di minuti che il Bayern può garantire a Thomas. D'altro canto c'è però anche tanta voglia di dimostrare di poter essere ancora importante. "Ve lo dico e non torno indietro. Io voglio rinnovare oltre il 2024, forse per un anno ancora o anche di più. Mi piace ancora stare in campo e credo si veda anche da fuori. Credo di dimostrarlo" ha detto Muller ai microfoni di Bild. Il tedesco andrà in scadenza al termine della stagione ma pare solo questione di tempo prima apponga bianco su nero la propria firma. Dalla sua ha anche il consenso di mister Tuchel e staff tecnico, estremamente soddisfatti.