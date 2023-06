Bayern Monaco, Musiala: “Gol vittoria Bundesliga momento più importante della carriera”

MENTALITA' - La soddisfazione per il traguardo raggiunto fa crescere ancora le ambizioni del giovane talento tedesco: "Voglio vincere ancora sì. Spero nella prossima stagione di raggiungere altri obiettivi con la squadra. Sogn sempre in grande. L'ambizione deve essere di vincere ogni trofeo e a livello personale voglio migliorare in termini di gol".