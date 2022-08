Bayern Monaco, Nagelsmann manda ancora in panca De Ligt: “Non cambio”

Nonostante la buona impressione fatta e i commenti a suo favore, Matthijs de Ligt sta andando verso una nuova panchina col nuovo club. Il Bayern Monaco , infatti, almeno per questo momento preferisce non cambiare la linea dei centrali difensivi con Julian Nagelsmann che contro il Wolfsburg dovrebbe affidarsi ancora a Upamecano e Lucas Hernandez. A parlare di questo tema è stato lo stesso allenatore che, di fatto, ha annunciato un'altra panchina per l'ex Juventus.

Parlando in conferenza stampa, Nagelsmann ha detto: "Da allenatore, quando si cambia qualcosa, ci sono due cose da considerare: le prestazioni e la gestione del carico di lavoro. E al momento non ho motivi per cambiare qualcosa. Tutti in rosa sono importanti, ma non mi aspetto di cambiare formazione a meno che non accada qualcosa di straordinario". Poi, ancora De Ligt e Sané: “Certo che non sono contenti di non partire dall'inizio. Ma i loro concorrenti, nei rispetti ruoli, stanno andando molto bene. E poi servono sempre giocatori dalla panchina che possano fare la differenza”. L'olandese è costato ben 67 milioni di euro ai bavaresi ed è stato schierato alla prima giornata contro l'Eintracht per appena 8 minuti.