Bayern Monaco, Nagelsmann pensa al Barcellona: “Qualcuno sarà più libero senza Messi”

Il tecnico dei bavaresi verso la sfida di Champions League del prossimo 14 settembre contro i blaugrana

ASSENZA -"Senza Messi hanno perso indubbiamente un grande giocatore, che ha segnato la storia del Barcellona per molti anni, influenzandolo sia dentro che fuori dal campo", ha detto Nagelsmann che, ad ogni modo, vede anche un fatto positivo per l'assenza de La Pulce. "Ha anche preso decisioni di natura organizzativa e questo mi porta a pensare che ci sono giocatori che ora si sentiranno più liberi". E proprio sul terreno di gioco e sull'emozioni di giocare contro i blaugrana: "Non vediamo l'ora di affrontare il Barcellona la prossima settimana. Giocheremo in una città meravigliosa e in un grande stadio. Si affronteranno due squadre con una tradizione incredibile e grandi tifosi".