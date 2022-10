Bayern Monaco, nessun dubbio su Nagelsmann. Kahn: “Piena fiducia, sapevamo che…”

Un avvio stentato in Bundesliga ne aveva messo "in pericolo" la panchina. Ora, però, complici anche le prestazioni in Champions League con tre vittorie in altrettante partite del girone, Julian Nagelsmann appare più saldo che mai alla guida del Bayern Monaco . La conferma è arrivata anche dal direttore generale del club Oliver Kahn che alla Bild ha spiegato come la società abbia piena fiducia nelle doti del proprio tecnico nonostante qualche "inciampo".

CONFERMATO - "Abbiamo assoluta fiducia in Julian", ha aassicurato Kahn. "Certo, eravamo preparati al fatto che ci sarebbero potuti essere fasi difficili, ma Julian impara molto rapidamente e ha qualità eccellenti. Crediamo tutti in lui". Insomma un chiaro attestato di stima e fiducia per l'allenatore che adesso sarà chiamato a confermarsi in Champions League ma soprattutto a recuperare punti in classifica in Bundesliga dove, dopo otto giornate, il Bayern si trova a -2 dalla vetta occupata dall'Union Berlino.