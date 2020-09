Bayern Monaco, Neuer chiama di nuovo Gotze: “Conosce l’ambiente e vuole vincere la Champions League”

Mario Gotze potrebbe fare ritorno al Bayern Monaco. Un rumor di mercato che sta prendendo sempre più quota nell’ambiente bavarese. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, ecco che a sbilanciarsi è anche il portiere del club tedesco Manuel Neuer che non vede l’ora di riabbracciare l’ex compagno con il quale ha vissuto momenti fantastici anche in Nazionale.

Neuer chiama Gotze: “Conosce l’ambiente e vuole vincere la Champions”

Intervenuto ai microfoni della Bild a margine della finale di Supercoppa Europea di questa sera contro il Siviglia, Neuer ha commentato il possibile ritorno a Monaco di Baviera di Gotze: “Mario è un ottimo giocatore, conosce i meccanismi interni del Bayern. Ha detto che vuole vincere la Champions League quindi dimostra grande ambizione. Per quello che ne so io è un calciatore che è ancora in buona forma. Vediamo come va a finire”.

E ancora: “Ovviamente la decisione finale deve essere presa dalla direzione del club. Il mio parere è che possa giocare ancora col Bayern Monaco”, ha concluso il portiere e capitano della squadra. Insomma, un invito neppure tanto celato a riportare il connazionale in squadra per dare una mano ad ottenere altri grandi successi.