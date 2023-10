Bayern Monaco, Neuer: “Mai pensato al ritiro, non vedevo l’ora di tornare”

Intervenuto nel post partita, il portiere ha parlato dell'infortunio che lo ha tenuto lontano dai pali della porta per oltre dieci mesi. No, non ha mai pensato al ritiro

Redazione ITASportPress

Più di 10 mesi dopo l'infortunio Manuel Neuer è tornato. Il BayernMonaco ha ritrovato il suo portiere titolare questo sabato, in occasione della sfida vinta per 8-0 contro il Darmstadt. Ed è questa la notizia più bella del fine settimana. Perché fino a pochi mesi fa le condizioni dell'estremo difensore tedesco erano preoccupanti, quasi critiche. Qualcuno pensava persino che si sarebbe ritirato vista l'età di 37anni. Ma non è stato così e non lo sarà, lo ha detto lo stesso Neuer in conferenza.