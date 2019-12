Bayern Monaco, Neuer pensa al futuro: “Magari un giorno giocherò fuori dalla Germania…”

Manuel Neuer pensa al futuro e alla possibilità di lasciare il campionato tedesco. Il portiere del Bayern Monaco, intervistato da Kicker, si è soffermato su una possibile esperienza all’estero non escludendo la possibilità di andare lontano dalla Germania.

UN GIORNO… – “Non ho mai detto che mi piacerebbe terminare la mia carriera in Germania”, ha detto Neuer. “Ma non ho neppure affermato che mi piacerebbe piaciuto lasciare la Baviera. Attualmente, non ho idea di come sia giocare all’estero, ma so che tutto si sta sviluppando molto rapidamente. Forse un giorno lo vorrò. Adesso mi sento bene a Monaco. Non penso di dover partire da qualche parte. Voglio continuare a dedicarmi al calcio e ciò che mi interessa”.

Neuer è un calciatore del Bayern Monaco dal 2011 e con il club tedesco ha vinto la Champions League nel 2012-13 e ben sette titoli in Bundesliga. In precedenza aveva vestito la maglia dello Schalke 04.