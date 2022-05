Bayern Monaco, Neuer rinnova fino al 2024

Ufficiale il prolungamento del rapporto tra il portiere e il club tedesco

Il rapporto tra l'estremo difensore e la società bavarese continuerà fino al 2024. Neuer , arrivato in Baviera nel 2011, ha infatti prolungato il proprio rapporto con il club tedesco ufficialmente. Il portiere tedesco ha vinto 10 titoli di Bundesliga, cinque Coppe DFB, sei Supercoppe DFL, due Champions League, la Coppa del Mondo per club FIFA e la Supercoppa UEFA collezionando ben 472 presenze con il club.

Sul sito del club è possibile leggere anche le parole del giocatore: "Sono molto contento che il mio viaggio all'FC Bayern continui. Avremo di nuovo un'ottima squadra con la quale potremo giocare per ottenere ogni titolo. Come portiere, capitano e leader, voglio essere il supporto e un fattore chiave per i nostri grandi obiettivi. Vogliamo estendere il nostro record di titoli e competere di nuovo per la Coppa DFB e la Champions League".