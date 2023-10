Bayern Monaco, Neuer sbadato: in campo con la maglia del 2019

Dopo 331 giorni di attesa, Manuel Neuer è tornato in campo a difendere i pali del Bayern Monaco. Nella sfida contro il Darmstadt in Bundesliga infatti, il portiere tedesco è rientrato a disposizione di Thomas Tuchel. Quella tra il Bayern Monaco e il Darmstadt dell'Allianz Arena è stata una partita al limite del surreale. Alla fine del primo tempo infatti (sul risultato di 1-0 per il Bayern), erano già tre i calciatori espulsi. Nello specifico, Kimmich per il Bayern Monaco (alla prima espulsione in carriera), Gjasula e Maglica per il Darmstadt.