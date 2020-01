Bayern Monaco, niente ritiro in Qatar per Lewandowski: ecco perché

Procede nel recupero dopo l’intervento Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco. Operato dopo la sfida di campionato contro il Wolfsburg per un problema all’inguine, il centravanti sta piano piano avvicinandosi alla data del rientro.

Al momento, però, come conferma anche la Bild, il centravanti dei tedeschi non prenderà parte al ritiro invernale in Qatar, in programma dal 4 al 10 gennaio. Lewandowski, operatosi in coincidenza della sosta per le festività natalizie, proverà a recuperare per la prima gara di Bundesliga in casa contro l’Herta Berlino il prossimo 19 gennaio. Tutto sotto controllo, dunque, per il classe 1988 che è stato protagonista di una prima parte di stagione da record a suon di gol.