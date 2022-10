Bayern Monaco pareggia col Dortmund, Kahn non ci sta: “Fatto di tutto per non vincere”

Il dirigente dopo il 2-2 nel Classico di Germania.

Redazione ITASportPress

Non è andato giù il pareggio del Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund nel Classico di Germania. Il 2-2 finale non è proprio piaciuto alla dirigenza ed in particolare a Oliver Kahn che come riportato da Sport1.de non ha affatto preso bene l'andamento della sfida sottolineando le colpe della squadra bavarese.

"Abbiamo fatto di tutto per farci sfuggire la vittoria in questa partita. Si sarebbe dovuto decidere l'esito della partita molto prima di come sia andata nel finale. Occorreva giocare al meglio alcune situazioni, e l'esito della partita sarebbe stato deciso a favore del Bayern", ha detto Kahn piuttosto infastidito del 2-2 finale. "Il Borussia Dortmund è stato piuttosto passivo durante la sfida e l'abbiamo riportato in gioco noi, da soli".

In effetti la sfida si era messa ottimamente per la squadra di Nagelsmann che si trovava in vantaggio per 0-2 e che poi, dal 75esimo in avanti ha visto il risultato cambiare in 1-2 e, infine, al 95esimo nel 2-2 conclusivo.

Il solo punto ottenuto dai bavaresi impedisce anche alla squadra di rimettersi, almeno momentaneamente, in vetta alla classifica ancora comandata da Union Berlino e Friburgo, entrambe avanti di una lunghezza ma anche con una gara in meno giocata.