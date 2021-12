Bayern Monaco, Pavard “scappa” dal campo e viene sostituito: doveva andare in bagno

A raccontare l'episodio il tecnico dei bavaresi Julian Nagelsmann

Capita anche questo su un campo di calcio. Un'incombenza fisiologica da non poter trattenere e allora, ecco che anche un calciatore esperto e ligio al dovere come Benjamin Pavard del Bayern Monaco non ha potuto fare altro che "scappare" dal campo all'improvviso e... rispondere "al richiamo" del bagno .

IN BAGNO - A raccontare nel dettaglio cosa è successo, è stato il tecnico dei bavaresi Julian Nagelsmann che dopo la partita ha reso noto il siparietto andato in scena col suo calciatore: "Benji è venuto in panchina e mi ha detto in francese che doveva andare in bagno. O almeno credo mi abbia detto così", ha esordito il mister parlando ai media tedeschi dopo la sfida. "Poi ha giocato altri 15 secondi e dopo 2-3 passaggi, quando la palla era sull'altra fascia laterale, è scappato nello spogliatoio. Quando ho visto che non tornava, ho detto al quarto uomo che avremmo modificato la sostituzione... ed è andata bene". Infatti, il tecnico stava operando un altro cambio per sostituire Musiala, rimasto poi in campo, e capace di fornire anche un assist a Lewandowski l'assist per la rete del definitivo 4-0.